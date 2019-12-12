Путин недоволен неисполнением расходов бюджета

Глава счетной палаты Владимир Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину, что неисполнение расходов федерального бюджета в этом году составит триллион рублей, сообщает ТАСС.

«В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение до триллиона (рублей). Такого, конечно, никогда не было, в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей», — заявил глава счетной палаты.

Подобная цифра говорит о необходимости снизить «бюрократизированность некоторых процедур», отметил Кудрин.

«Что-то многовато» — отреагировал президент Владимир Путин.

В ноябре этого года Владимир Кудрин впервые сообщил о неисполнении расходов бюджета на один триллион рублей. В качестве причины глава счетной палаты назвал «слабое качество государственного управления».