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10:22   12 Декабря 2019
Россия

Россиян ожидают температурные скачки зимой

Россиян ожидают температурные скачки зимой

Несколько регионов РФ ожидают волны холода. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает 12 декабря «Российская газета». 

По словам специалиста, предсказать точно, в какие конкретно дни будут такие изменения, нельзя. На прогнозы погоды влияют два фактора: индекс североатлантического колебания и индекс арктического колебания, уточнил эксперт.  

Вильфанд подчеркнул, что в 2019 году, согласно прогнозам синоптиков, будет отрицательная фаза североатлантического колебания, что означает частые нарушения зональной циркуляции.

«Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погоды», — объяснил он.

Эксперт отметил, что ожидать скачки температура следует не только в московском регионе. Так, неоднородную погоду синоптик пообещал в Красноярском крае, в западной Сибири, а также на европейской территории России. Речь идет о том, что в какой-то момент погода будет либо очень теплой, либо очень холодной. Затем погода сменится на прямо противоположную, сказал синоптик.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #прогноз погоды

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