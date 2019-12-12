Россиян ожидают температурные скачки зимой

Несколько регионов РФ ожидают волны холода. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает 12 декабря «Российская газета».

По словам специалиста, предсказать точно, в какие конкретно дни будут такие изменения, нельзя. На прогнозы погоды влияют два фактора: индекс североатлантического колебания и индекс арктического колебания, уточнил эксперт.

Вильфанд подчеркнул, что в 2019 году, согласно прогнозам синоптиков, будет отрицательная фаза североатлантического колебания, что означает частые нарушения зональной циркуляции.

«Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погоды», — объяснил он.

Эксперт отметил, что ожидать скачки температура следует не только в московском регионе. Так, неоднородную погоду синоптик пообещал в Красноярском крае, в западной Сибири, а также на европейской территории России. Речь идет о том, что в какой-то момент погода будет либо очень теплой, либо очень холодной. Затем погода сменится на прямо противоположную, сказал синоптик.