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10:35   12 Декабря 2019
Россия

Спасатели предупредили жителей Южных Курил об ураганном ветре

Спасатели предупредили жителей Южных Курил об ураганном ветре

МЧС по Сахалинской области предупреждает местных жителей, что на территорию Курильского и Южно-Курильского района надвигается ураганный ветер, скорость которого достигнет 33-35 метров в секунду.

Также спасательное ведомство сообщает, что 13 декабря в Углегорском, Томаринском, Холмском, Невельском, Поронайском, Макаровском и Долинском районах ожидается сильная метель, видимость не будет превышать 500 метров, скорость ветра составит 17-22 метра в секунду, а на побережье – 25-30 метров в секунду. А в Северо-Курильском районе синоптики прогнозируют сильные осадки и усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

 

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Автор: Александр Люблинский
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