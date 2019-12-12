Военные нашли «черные ящики» разбившегося на Кубани Ми-28Н

Бортовые самописцы с военного вертолета Ми-28Н, который накануне потерпел крушение в Краснодарском крае, найдены, они находятся в хорошем состоянии.

Об этом в четверг утром сообщает агентство ТАСС, приводя данные источника в военных кругах региона.

«Нашли бортовые самописцы, они целые. Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор. Полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев», - говорится в сообщении.

Также источник добавил, что в Южном военном округе на время приостановили полеты вертолетов Ми-28Н – до выяснения причин крушения.