Курдские боевики обстреляли город Азаз в сирийской провинции Алеппо

Связанные с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) курдские бандформирования, размещенные севернее Алеппо в окрестностях аэропорта «Минаг», вновь открыли огонь по сирийским территориям, находящимся под контролем турецкой армии.

Как сообщает в четверг утром Федеральное агентство новостей (ФАН), курдские боевики нанесли артиллерийские удары по окраинам города Азаз. Информация о жертвах среди мирного населения, а также о разрушениях в результате обстрела в настоящее время уточняется.

Как отмечает издание, провокации и обстрелы со стороны курдских радикалов в районе сирийско-турецкой границы не прекращаются. Регулярными обстрелами, из-за которых страдает мирное население, курдские боевики пытаются вынудить Анкару возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира».

Напомним, военная операция Турции «Источник мира», была начата 9 октября 2019 года. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, целью операции было устранить террористическую угрозу со стороны курдских радикалов. 22 октября, после проходивших в Сочи шестичасовых переговоров с президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан меморандум о взаимопонимании по сирийскому вопросу, который, в числе прочего, включал в себя договоренность о совместном российско-турецком патрулировании для контроля за отводом курдских вооруженных формирований. Тогда же Эрдоган заявил о приостановке операции «Источник мира».