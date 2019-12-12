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Курдские боевики выпустили 200 человек из лагеря с террористами ИГ* в сирийской Хасаке

Курдские боевики выпустили 200 человек из лагеря с террористами ИГ* в сирийской Хасаке

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7:46   12 Декабря 2019
Весь мир

Курдские боевики выпустили 200 человек из лагеря с террористами ИГ* в сирийской Хасаке

Курдские боевики выпустили 200 человек из лагеря с террористами ИГ* в сирийской Хасаке

Курды-боевики освободили 200 человек из лагеря «Аль-Холс» в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

По данным агентства Em News, из подконтрольного курдским «Демократическим силам Сирии» (SDF) лагеря вышли еще две сотни человек, большинство из которых принадлежат к числу родственников боевиков ИГ, содержащихся там же. В лагере все еще остаются гражданские лица. Известно, что из-за отсутствия медпомощи со стороны курдских боевиков в «Аль-Холе» погиб ребенок.

Также стало известно о взрыве бомбы в провинции Ракка, которую курдские боевики намеревались поставить на линии разграничения сил с протурецкими формированиями. Инцидент произошел около города Айн-Исса.

Во второй половине среды в зоне контроля SDF произошел еще один взрыв. Его предполагаемыми организаторами считаются боевики ИГ*.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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