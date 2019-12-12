Захарова рассказала об изменениях в риторике Украины

Подход Украины к переговорам поменялся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дипломат отметила, что изменилась не только тональность, но и подход. Она отметила, что не сомневается в изменении Киевом подхода.

Захарова пояснила, что в манере украинских переговорщиков стало больше реалистичности. По ее словам, Киев стал оперировать правовыми терминами и действовать в русле различных частей общества.

В минувший понедельник в встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины прошла в Елисейском дворце в Париже. По итогам саммита «четверка» приняла коммюнике, в котором говорится, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате».

В документе предусмотрено также разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках, открытие новых пунктов пропуска, обмен по принципу «всех на всех».