Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Более 70 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены

Более 70 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены

 Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Бывший глава министерства экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший глава министерства экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

 Румыния скупает молдавских блогеров для информационной войны с Россией

Румыния скупает молдавских блогеров для информационной войны с Россией
Военная полиция РФ вместе с российскими летчиками патрулирует север Сирии

Военная полиция РФ вместе с российскими летчиками патрулирует север Сирии

 Российские военные провели три гуманитарные акции в Сирии

Российские военные провели три гуманитарные акции в Сирии
Более 70 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены

Более 70 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены

 Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Бывший глава министерства экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший глава министерства экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

 Румыния скупает молдавских блогеров для информационной войны с Россией

Румыния скупает молдавских блогеров для информационной войны с Россией
Военная полиция РФ вместе с российскими летчиками патрулирует север Сирии

Военная полиция РФ вместе с российскими летчиками патрулирует север Сирии

 Российские военные провели три гуманитарные акции в Сирии

Российские военные провели три гуманитарные акции в Сирии
6:10   12 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Бывший глава министерства экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший глава министерства экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Несмотря на заявления правительства Украины об успехах в экономике, в стране начался бюджетный кризис. Об этом сообщил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, при нынешней политике Киева, до 2023 года страна может пережить серьезный финансовый кризис - вплоть до дефолта. Суслов отметил, что сейчас начался бюджетный кризис, по доходам бюджет не выполняется.

Экс-чиновник подчеркнул, из-за этого возникают задолженности по зарплате, затруднения по выполнению социальных программ, воз модность повышения зарплат преподавателям. Суслов считает, что это все будет развиваться и далее, и выхода из этого пока не наблюдается.

Также экс-министр отметил, что заявления действующего главы Минфина Украины Оксаны Маркаровой о том, что к 2023 году Киев может прекратить сотрудничество с МВФ, являются неуместными. По его словам, сейчас негативное сальдо торгового баланса за текущий год составляет около 11 миллиардов долларов, что свидетельствует о том, что Украина пока не может жить за счет своего производства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #дефолт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...