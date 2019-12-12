Военная полиция РФ вместе с российскими летчиками патрулирует север Сирии

Российские военные летчики продолжают патрулировать на севере Сирии, оказывая поддержку российской военной полиции во время патрулирования Алеппо.

Один из летчиков ВКС РФ рассказал, что российские самолеты выполняют сопровождение колонн военной полиции, а также сотрудников Центра по примирению враждующих сторон в Сирии до пунктов гуманитарной помощи. Военный рассказал, что в первую очередь обращается внимание на движение колонн спецтехники и групп лиц, патрулирование проводится на предельно малых высотах со скоростью до двухсот километров в час.

Вертолеты Ми-8 и Ми-35 сопровождают колонны сотрудников Центра по примирению враждующих сторон до пунктов выдачи гумпомощи, чтобы пресечь любую возможную провокацию и поддержать мир на земле с воздуха.

Ежедневные облеты территории проводятся в рамках реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, подписанного в Сочи 22 октября.

Турция 9 октября начала контртеррористическую военную операцию против незаконных вооруженных формирований курдов и боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Президенты РФ и Турции Владимир Путин Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно принятому документу, военная полиция РФ вместе с сирийскими пограничниками были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование.