Российские военные провели в сирийских провинциях Алеппо, Хомс и Хаска гуманитарные акции, выдав жителям более 1300 продовольственных наборов. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

За прошедшие судки представители ЦПВС провели три гуманитарные акции в населенных пунктах Гурек-Мулла провинции Алеппо, Умм-эль-Низам провинции Хомс, а также Гузалия провинции Хасака.

Российские военные передали 1350 продовольственных наборов, общий вес которых составляет 7,85 тонны. Всего ЦПВС уже провел 2276 гуманитарных акций. Общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3809,06 тонны.

Ранее ФАН опубликовало первую часть расследования, раскрывающее сотрудничество журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ*. Бывший пропагандист группировки рассказал, что отрабатывающий деньги западных спонсоров Коротков связан как с США, так и базирующимися в Сирии террористами ИГ*.

Позже была обнародована вторая часть масштабного расследования, раскрывающая объемы помощи со стороны США. Журналисты ФАН раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские данные, подтверждающие, что США являются одним из создателей ИГ*.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.