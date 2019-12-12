Румыния скупает молдавских блогеров для информационной войны с Россией

Румыния в интересах США стремится занять информационное поле Молдавии. Об этом пишет издание «Сегодня.ру».

На текущий момент, по различным оценкам, от 60 до 73 процентов молдавского медиарынка занимают СМИ, ориентированные на Москву. Российские телеканалы и телепередачи пользуются большой популярностью среди населения.

Отмечается, что 10 ноября румынское телевидение объявило об участии в конкурсе на национальную частоту для телеканала TVR Moldova, также рассматриваются аналогичные планы на TVR-2. В социальных уже появились посты, в которых прорумынские блогеры приглашают к сотрудничеству молдавских единомышленников, которым нужна «интересная работа в независимых СМИ». Среди требований - отличное владение молдавским языком, наличие прозападных взглядов и стремление противодействовать «российскому влиянию».

Журналист издания «Сегодня.ру» попытался под видом «белорусского блогера с молдавским паспортом» установить контакт с рекрутером. В доверительной беседе тот рассказал, что проект «долговременный и надежный», а также обладает «большими перспективами». Рекрутер обосновал это тем, что проект находятся под патронажем МИД Румынии, который осуществляется через программу ROAID-Media, целью которой является координация деятельности всех проевропейских и прорумынских СМИ в Молдавии.

Активист также рассказал «блогеру», что все это курируется «большими людьми из США», которые заинтересованы в успехе, а следовательно - не будут скупиться. По его словам, наиболее активные блогеры смогут пройти обучение в Америке.

Стоит отметить, что правительство Румынии ничего не делает, что противоречит международному праву. Однако не ясно, понимает ли Бухарест, что США делают из Румынии «пушечное мясо», пешку на глобальной шахматной доске. Последствия действий Бухареста могут навсегда подорвать доверие мировой общественности к румынскому правительству.