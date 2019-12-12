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Более 70 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены

 Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Румыния скупает молдавских блогеров для информационной войны с Россией

Румыния скупает молдавских блогеров для информационной войны с Россией

 Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились
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3:59   12 Декабря 2019
Россия

Более 70 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены

Более 70 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены

Более пяти десятков рейсов задержаны и два десятка отменены в трех аэропортах российской столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 02:49 мск четверга, в аэропорту Шереметьево задержано 16 рейсов и 17 отменено. Во Внуково задержано десять рейсов, три отменено. В Домодедово задержано 27 рейсов, еще 17 отменено. Данные о задержках в Жуковском отсутствуют. О причинах задержек пока не сообщается.

Ранее синоптики сообщили, что Москва и Московская область в середине недели окажется на пути холодного атмосферного фронта. Ожидалось, что в среду вечером на дорогах появится гололед, температура воздуха с положительной перейдет в минус.

В большинстве регионов России  в ближайшие дни следует ждать аномально теплой погоды. Теплую погоду принес в Россию мощный циклон, который сейчас действует в Сибири.

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Автор: Олег Королев
#москва #отмена рейсов

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