Более 70 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены

Более пяти десятков рейсов задержаны и два десятка отменены в трех аэропортах российской столицы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 02:49 мск четверга, в аэропорту Шереметьево задержано 16 рейсов и 17 отменено. Во Внуково задержано десять рейсов, три отменено. В Домодедово задержано 27 рейсов, еще 17 отменено. Данные о задержках в Жуковском отсутствуют. О причинах задержек пока не сообщается.

Ранее синоптики сообщили, что Москва и Московская область в середине недели окажется на пути холодного атмосферного фронта. Ожидалось, что в среду вечером на дорогах появится гололед, температура воздуха с положительной перейдет в минус.

В большинстве регионов России в ближайшие дни следует ждать аномально теплой погоды. Теплую погоду принес в Россию мощный циклон, который сейчас действует в Сибири.