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Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Румыния скупает молдавских блогеров для информационной войны с Россией

Румыния скупает молдавских блогеров для информационной войны с Россией

 Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились
Палата представителей США поддержала новый оборонный бюджет

Палата представителей США поддержала новый оборонный бюджет

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3:27   12 Декабря 2019
Весь мир

Палата представителей США поддержала новый оборонный бюджет

Палата представителей США поддержала новый оборонный бюджет

Палата представителей США проголосовала в поддержку оборонного бюджета на 2020 год, предусматривающего санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока -2».

Ранее сенат США и палата представителей согласовали оборонный бюджет на следующий год объемом 738 миллиардов долларов. На текущий год аналогичный бюджет составил 716 миллиардов.

Новый оборонный сюжет вновь закладывает средства на противодействие РФ в различных областях, а также на помощь Украине. В документе идет упор на «защиту энергетической безопасности Европы» с помощью введения санкций, связанных с энергетическими трубопроводами РФ.

Сейчас голосование по бюджету должно состояться в Сенате США. Американский президент Дональд Трамп уже заявил, что после одобрения конгресса готов незамедлительно подписать данный документ.

США, выступая против «Северного потока - 2», продвигают свой сжиженный природный газ.

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Автор: Олег Королев
#оборонный бюджет сша

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