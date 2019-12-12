Палата представителей США поддержала новый оборонный бюджет

Палата представителей США проголосовала в поддержку оборонного бюджета на 2020 год, предусматривающего санкции против «Турецкого потока» и «Северного потока -2».

Ранее сенат США и палата представителей согласовали оборонный бюджет на следующий год объемом 738 миллиардов долларов. На текущий год аналогичный бюджет составил 716 миллиардов.

Новый оборонный сюжет вновь закладывает средства на противодействие РФ в различных областях, а также на помощь Украине. В документе идет упор на «защиту энергетической безопасности Европы» с помощью введения санкций, связанных с энергетическими трубопроводами РФ.

Сейчас голосование по бюджету должно состояться в Сенате США. Американский президент Дональд Трамп уже заявил, что после одобрения конгресса готов незамедлительно подписать данный документ.

США, выступая против «Северного потока - 2», продвигают свой сжиженный природный газ.