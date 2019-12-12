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Импичмент Трампу может разрушить планы кандидатов в президенты

Импичмент Трампу может разрушить планы кандидатов в президенты

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2:54   12 Декабря 2019
Весь мир

Импичмент Трампу может разрушить планы кандидатов в президенты

Импичмент Трампу может разрушить планы кандидатов в президенты

Возможное рассмотрение импичмента американскому президенту Дональду Трампу может нарушить планы кандидатов на пост главы государства от Демократической партии. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что национальный комитет Демократической партии до сих пор не назначил дату очередных дебатов в январе, поскольку неясно, когда начнется процедура импичмента в сенате. Данный процесс может серьезно отвлечь кандидатов-сенаторов, поскольку их присутствие на заседаниях по импичменту будет обязательно. Заседания будут продолжаться по шесть дней в неделю.

Ближайшие праймериз Демократической выборы состоятся 3 февраля в штате Айова. На них может отсеяться большое число кандидатов. Среди возможных кандидатов на пост президента от демократов - пять действующих сенаторов: Берни Сандерс, Кори Букер, Эми Клобушар и Элизабет Уоррен. При этом число претендентов из опросов достигает полутора десятков.

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Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент #сенат сша

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