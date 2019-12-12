Две ракеты упали около международного аэропорта в столице Ирака

Две ракеты разбились около международного аэропорта в столице Ирака. Об этом говорится в сообщении местных органов безопасности.

В заявлении, поступившем РИА «Новости», сообщается, что две ракеты упали неподалеку от аэропорта в Багдаде. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Ранее военная база в районе международного аэропорта Багдада подверглась обстрелу. В результате инцидента погибли шестеро иракских военных. Позже военные нашли платформу запуска и несколько ракет, которые неизвестные не успели запустить.

Начиная с октября, в Ираке продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют борьбы с коррупцией и безработицей, улучшения условий жизни и отставки правительства. По информации СМИ, жертвами столкновений стали более четырех сотен человек, пострадали около 15 тысяч. На фоне протестов пост покинул иракский премьер Адель Абдель Махди. Также идет речь о проведении досрочных парламентских выборов.