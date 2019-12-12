Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Минобороны РФ подтвердило крушение Ми-28 на Кубани

Минобороны РФ подтвердило крушение Ми-28 на Кубани
Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

 Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский
Импичмент Трампу может разрушить планы кандидатов в президенты

Импичмент Трампу может разрушить планы кандидатов в президенты

 Две ракеты упали около международного аэропорта в столице Ирака

Две ракеты упали около международного аэропорта в столице Ирака
Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Минобороны РФ подтвердило крушение Ми-28 на Кубани

Минобороны РФ подтвердило крушение Ми-28 на Кубани
Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

 Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский
Импичмент Трампу может разрушить планы кандидатов в президенты

Импичмент Трампу может разрушить планы кандидатов в президенты

 Две ракеты упали около международного аэропорта в столице Ирака

Две ракеты упали около международного аэропорта в столице Ирака
2:34   12 Декабря 2019
Весь мир

Две ракеты упали около международного аэропорта в столице Ирака

Две ракеты упали около международного аэропорта в столице Ирака

Две ракеты разбились около международного аэропорта в столице Ирака. Об этом говорится в сообщении местных органов безопасности.

В заявлении, поступившем РИА «Новости», сообщается, что две ракеты упали неподалеку от аэропорта в Багдаде. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Ранее военная база в районе международного аэропорта Багдада подверглась обстрелу. В результате инцидента погибли шестеро иракских военных. Позже военные нашли платформу запуска и несколько ракет, которые неизвестные не успели запустить.

Начиная с октября, в Ираке продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют борьбы с коррупцией и безработицей, улучшения условий жизни и отставки правительства. По информации СМИ, жертвами столкновений стали более четырех сотен человек, пострадали около 15 тысяч. На фоне протестов пост покинул иракский премьер Адель Абдель Махди. Также идет речь о проведении досрочных парламентских выборов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ирак #багдад #ракеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...