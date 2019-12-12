Спецпредставитель президента РФ осудил оккупацию США нефтяных полей в Сирии

США должны наконец вывести все свои войска из Сирии, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лавреньтев.

На пресс-конференции по итогам 14-й встречи в «Астанинском формате» он заявил, что военный контингент США и другие небольшие подразделения из международной коалиции должны покинуть территорию Сирии. Лаврентьев отметил, что уход американцев решит сохраняющиеся противоречия между политическими силами курдов и властями САР.

Спецпредставитель российского президента сообщил, что на полях 14-го раунда переговоров в Нур-Султане обсуждался вопрос незаконного пребывания американских войск в Сирии и захвата американцами сирийских нефтегазовых месторождений. Он напомнил, что Россия считает оккупацию США источников природных ресурсов в Заефратье неприемлемой.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук в интервью ФАН заявил, что Россия является одной из немногих стран, которая уже не первый раз осуждает действия США в Сирии на международном уровне. Он отметил, что из-за своей политической ангажированности крупнейшие организации, в первую очередь ООН, продолжают игнорировать преступления США.

Эксперт отметил, что по международным законам присутствие США в Сирии однозначно квалифицируется как оккупация - противоправное занятие суверенной территории другого государства. По его словам, большинство стран-участников ООН будто бы не замечают американского присутствия.

«Это происходит, потому что многие остальные входящие в состав ООН страны политически зависимы от США. Соответственно, именно американцы «заказывают» информационную повестку перед тем или иным заседанием», — заявил Матвийчук.

По его словам, в таких условиях американцы не могут безнаказанно продолжать интервенцию еще очень долго, прикрываясь различными отговорками. Эксперт уверен, что американцы добровольно уйдут лишь тогда, когда в Сирии будет установлено подконтрольное Белому дому марионеточное правительство.

«Чтобы легитимные власти не могли восстановить суверенитет над всеми регионами, США сейчас продолжают дестабилизировать обстановку, пытаясь восстановить очаги войны. Для этого используются, в частности, курдские группировки», — подытожил эксперт.

ФАН накануне выпустил третий материал из серии публикаций о Сирии, в котором был раскрыт настоящий масштаб участия россиян в разгроме ИГ* в Сирии. Корреспондентам агентства удалось взять интервью у бывшего боевика ИГ*, в котором он рассказал, что перед разблокированием Дейр-эз-Зора среди боевиков засел смертельный страх перед Россией.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.