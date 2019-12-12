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Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Минобороны РФ подтвердило крушение Ми-28 на Кубани

Минобороны РФ подтвердило крушение Ми-28 на Кубани
Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

 Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский
Курдские боевики и протурецкие формирования ведут бои на севере провинции Алеппо

Курдские боевики и протурецкие формирования ведут бои на севере провинции Алеппо

 Боевики обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

Боевики обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии
1:37   12 Декабря 2019
Сирия

Небензя призвал Совбез ООН принять политическую резолюцию по Северной Корее

Небензя призвал Совбез ООН принять политическую резолюцию по Северной Корее

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал СБ ООН принять политическую резолюцию по ситуации на Корейском полуострове.

По его словам, необходимо стимулировать Северную Корею к сотрудничеству, отвечая на то, что Пхеньян сделал в ожидании позитивных действий.

Небензя отметил, что РФ призывает все стороны к сдержанности и возобновлению диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Он отметил, что поиск устраивающих все стороны политико-дипломатических развязок является единственно возможным путем к мирному решению проблем Корейского полуострова и формированию в Северо-Восточной Азии прочных механизмов безопасности, отвечающим интересам мирового сообщества и стран региона в частности.

Небензя отметил, что в этой связи Россия предполагает, что настало время принять политическую резолюцию СБ по ситуации в КНДР.

КНДР в последние месяцы все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить Пхеньяну новые предложения по урегулированию ситуации.

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Автор: Олег Королев
#кндр #сб оон

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