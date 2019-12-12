Небензя призвал Совбез ООН принять политическую резолюцию по Северной Корее

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал СБ ООН принять политическую резолюцию по ситуации на Корейском полуострове.

По его словам, необходимо стимулировать Северную Корею к сотрудничеству, отвечая на то, что Пхеньян сделал в ожидании позитивных действий.

Небензя отметил, что РФ призывает все стороны к сдержанности и возобновлению диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Он отметил, что поиск устраивающих все стороны политико-дипломатических развязок является единственно возможным путем к мирному решению проблем Корейского полуострова и формированию в Северо-Восточной Азии прочных механизмов безопасности, отвечающим интересам мирового сообщества и стран региона в частности.

Небензя отметил, что в этой связи Россия предполагает, что настало время принять политическую резолюцию СБ по ситуации в КНДР.

КНДР в последние месяцы все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить Пхеньяну новые предложения по урегулированию ситуации.