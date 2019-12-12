Рязанский суд признал пятерых граждан США виновными в нарушении визового режима

Советский районный суд Рязани вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации американского университета БУффало, проводивших встречу со студентами в Рязанском институте Московского политехнического университета.

Согласно материалам суда, были рассмотрены административные дела по статье КоАП РФ «нарушение правил въезда либо режима пребывания, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда». Виновными были признаны Мэри Энн Роджерс, Молли Энн Андерсон, Кортни Джейн Уолш, Чарльз Дэниэл Линдси и Мария Антония Гамбино. Санкции статьи подразумевают штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.

Согласно данным общественной организации «Деловая Россия», данные граждане США являются членами делегации университета Буффало (штат Нью-Йорк). Делегация прибыла в Рязань по приглашению председателя регионального отделения организации, руководителя «Центра маркетинга» Владимира Моторжина.

В свою очередь рязанская онлайн-газета «Вид сбоку» сообщает, что поводом для судебного разбирательства и задержания ученых стало то, что членам американской делегации вменили преподавательскую деятельность, которая не соответствует их статусу пребывания: визы у них туристические.

В региональном главке МВД сообщили, что не располагают сведениями о депортации американцев.