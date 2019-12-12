Минобороны РФ подтвердило крушение Ми-28 на Кубани

Минобороны РФ подтвердило крушение военного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае.

В сообщении ведомства говорится, что в среду около 23:00 мск при выполнение планового учебно-тренировочного полета ночью при плохой погоде около аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28.

В результате инцидента погибли оба летчика. В МО РФ сообщили, что полет выполнялся без боевого комплекта, на земле разрушений не наблюдается. На место аварии направлена комиссия, которая установит причины инцидента.

Ми-28Н «Ночной охотник» — российский ударный вертолет, предназначенный для уничтожения живой силы противника и его бронетехники, а также низкоскоростных воздушных целей. Вертолет способен совершать фигуры высшего пилотажа. Принят на вооружение по приказу президента РФ в 2011 году. С декабря 2013 состоит на вооружении Минобороны РФ.