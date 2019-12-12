Курдские боевики и протурецкие формирования ведут бои на севере провинции Алеппо

Военные силы Турции и курды ведут перестрелки на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

На севере провинции вновь участились перестрелки между курдскими боевиками и формированиями, поддерживаемыми Анкарой. По информации твиттер-аккаунта Step_Agency, протурецкие силы открыли огонь по зонам дислокации курдских боевиков около населенных пунктов Аль-Миликия и Мараназ в районе Тель-Рифата. Также сообщается, что противоборствующие силы обмениваются ударами на северо-восток провинции около поселения Ялышлы.

В свою очередь курдский военный источник в Twitter RojavaNetwork сообщил, что в провинции Хасака отряды поддерживаемых Турцкеией формирований приступили к отводу сил от трассы М-4. Они отошли на километр, в дальнейшем ожидается передислокация на четыре километр.

Курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) также должны покинуть район магистрали, отступив на три километра в южную сторону. Контролем безопасности движения по стратегически важной трассе осуществляется военной полицией РФ и турецкими ВС.