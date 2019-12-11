Путин и Эрдоган по телефону обсудили взаимную обеспокоенность боестолновением под Триполи

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора осудили боестолкновение неподалеку от столицы Ливии Триполи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Затронута также проблематика ливийского урегулирования. Главы государств выразили обеспокоенность боестолкновениями в районе Триполи», — говорится в сообщении.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, столкновение было спровоцировано террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. С подрывной деятельностью боевиков в Ливии борется Ливийская национальная армия (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар. Контртеррористическая операция ЛНА началась еще в 2014 году, ее цель — освободить ливийскую землю от террористов, наводнивших ее после переворота 2011 года.