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Боевики обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

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Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка
Госдума одобрила запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума одобрила запрет штрафов за превышение средней скорости

 Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова

Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова
Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

 Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский
Боевики обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

Боевики обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

 Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка
23:18   11 Декабря 2019
Политика

Путин и Эрдоган по телефону обсудили взаимную обеспокоенность боестолновением под Триполи

Путин и Эрдоган по телефону обсудили взаимную обеспокоенность боестолновением под Триполи

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора осудили боестолкновение неподалеку от столицы Ливии Триполи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Затронута также проблематика ливийского урегулирования. Главы государств выразили обеспокоенность боестолкновениями в районе Триполи», — говорится в сообщении.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, столкновение было спровоцировано террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. С подрывной деятельностью боевиков в Ливии борется Ливийская национальная армия (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар. Контртеррористическая операция ЛНА началась еще в 2014 году, ее цель — освободить ливийскую землю от террористов, наводнивших ее после переворота 2011 года.

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Автор: Лев Собакин
#путин #эрдоган #ливия

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