Незаконные формирования, действующие в зоне деэскалации Идлиб обстреляли за сутки 18 населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

На территории Идлибской зоны деэскалации боевики продолжают нарушать режим перемирия. За прошедшие сутки было зафиксировано 24 обстрела.

Боевики обстреляли населенные пункты Алеппо, Сабикия, Биньямин провинции Алеппо; Ардаш-Даг, Сафсафа, Сараф, Джанаджик, Нахшебба, Айн-эль-Кантара провинции Латакия; Тель-Метвази, Санджека, Дар-Хардата, Хуайз провинции Хама; Аджаз, Эс-Салихия, Тель-эт-Турки, Шарки-Кафер-Дун, Тамана провинции Идлиб.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграла Россия в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с боевиками ИГ*, а первая о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ