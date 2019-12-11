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Боевики обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

Боевики обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

 Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка
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 Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова

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Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

 Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский
Боевики обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

Боевики обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

 Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка
23:03   11 Декабря 2019
Сирия

Боевики обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

Боевики обстреляли 18 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

Незаконные формирования, действующие в зоне деэскалации Идлиб обстреляли за сутки 18 населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб. Об этом говорится в  информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

На территории Идлибской зоны деэскалации боевики продолжают нарушать режим перемирия. За прошедшие сутки было зафиксировано 24 обстрела. 

Боевики обстреляли населенные пункты Алеппо, Сабикия, Биньямин провинции Алеппо; Ардаш-Даг, Сафсафа, Сараф, Джанаджик, Нахшебба, Айн-эль-Кантара провинции Латакия; Тель-Метвази, Санджека, Дар-Хардата, Хуайз провинции Хама; Аджаз, Эс-Салихия, Тель-эт-Турки, Шарки-Кафер-Дун, Тамана провинции Идлиб.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграла Россия в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с боевиками ИГ*, а первая о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия

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