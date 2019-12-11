Комитет сената Соединенных Штатов одобрил проект введения санкций против Турции и России

Комитет сената США по международным делам одобрил законопроект, который предусматривает введение санкций против Турции за контракт с Россией на поставку систем С-400; а также против России за помощь, которую она оказывает Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый документ предполагает, что в течение тридцати дней после его принятия государственный секретарь и главы Пентагона и Нацразведки должны представить сенату список россиян, которые к моменту принятия закона или после этого момента «осознанно экспортировали, передавали или иным образом оказывали Сирии существенную финансовую, материальную или техническую помощь, которая была полезна Сирии для покрытия оборонных статей».

Лица, попавшие в этот список, подвергнутся санкциям со стороны американского Министерства финансов. При этом возможно временное исключение из списков по требованию главы США в целях соблюдения нацбезопасности.

Санкции против Анкары вводятся в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Ограничивается продажа американского оружия Турции, вводятся ограничения против турецких официальных лиц, которые несут ответственность за снабжение оружием военной операции, которую проводи Анкара в Сирии.

Законопроект будет принят после того, как его одобрят две палаты конгресс, а затем подпишет президент страны.