Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка

Российская военная полиция и армейская авиация провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака вдоль турецко-сирийской границы. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

В рамках реализации меморандума РФ и Турции российская военная полиция продолжила патрулирование по маршрутам Аджами — Авшария, Аджами — Манбидж, — Эль-Джаблат в провинции Алеппо, Айн-Исса — Мабрук в провинции Ракка, Камышлы — Умм-Кхеф-Тахтани, Камышлы — Мабрук в провинции Хасака.

Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршрутам Камышлы — Телль-эш-Шур-Гарби — Тель-Тамр — электроподстанция «Мамбрука» — Бтейман — элеватор «Алия» — Телль-эш-Шур-Гарби — Камышлы.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира». Она была направлена против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере Сирии.

С 1 ноября российские и турецкие военные начали патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Ранее президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили ситуацию в Сирии.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграла Россия в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с боевиками ИГ*, а первая о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ