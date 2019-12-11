Комитет сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе комитета в среду, 11 декабря.

В список стран, поддерживающих терроризм, входят Иран, КНДР, Сирия и Судан. Комитет также одобрил резолюцию, которая лишает американского лидера Дональда Трампа права начать процедуру выхода США из НАТО без одобрения конгресса.

Документ по России предписывает госсекретарю в течение 90 дней после вступления его в силу дать заключение по этому вопросу соответствующим комитетам конгресса.

Ранее замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что госдеп не считает Россию государством-спонсором терроризма и она должна быть включена в соответствующий список.