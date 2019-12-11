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 Комитет сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Комитет сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»
Госдума одобрила запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума одобрила запрет штрафов за превышение средней скорости

 Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова

Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова
Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

 Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский
Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка

 Комитет сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Комитет сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»
22:07   11 Декабря 2019
Весь мир

Комитет сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Комитет сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе комитета в среду, 11 декабря.

В список стран, поддерживающих терроризм, входят Иран, КНДР, Сирия и Судан. Комитет также одобрил резолюцию, которая лишает американского лидера Дональда Трампа права начать процедуру выхода США из НАТО без одобрения конгресса.

Документ по России предписывает госсекретарю в течение 90 дней после вступления его в силу дать заключение по этому вопросу соответствующим комитетам конгресса. 

Ранее замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что госдеп не считает Россию государством-спонсором терроризма и она должна быть включена в соответствующий список. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #терроризм

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