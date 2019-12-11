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 Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова

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Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

 Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский
Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка

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21:43   11 Декабря 2019
Весь мир

Богданов констатировал серьезные разногласия между ливийскими сторонами

Богданов констатировал серьезные разногласия между ливийскими сторонами

Замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что участники консультаций по ливийскому урегулированию в Берлине работают над подготовкой итогового документа. Об этом пишут РИА Новости в среду, 11 декабря.

При этом Богданов подчеркнул, что между сторонами в Ливии есть серьезные расхождения. Он выразил надежду, что документ будет согласован на консенсусной основе в рамках берлинского процесса.

Дипломат также добавил, что ведущую роль в формулировках играет спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе.

«Посмотрим, что из этого получится, имея в виду, что есть серьёзные расхождения между ливийскими сторонами», — рассказал он.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #богданов #урегулирование

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