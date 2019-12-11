Богданов констатировал серьезные разногласия между ливийскими сторонами
Замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что участники консультаций по ливийскому урегулированию в Берлине работают над подготовкой итогового документа. Об этом пишут РИА Новости в среду, 11 декабря.
При этом Богданов подчеркнул, что между сторонами в Ливии есть серьезные расхождения. Он выразил надежду, что документ будет согласован на консенсусной основе в рамках берлинского процесса.
Дипломат также добавил, что ведущую роль в формулировках играет спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе.
«Посмотрим, что из этого получится, имея в виду, что есть серьёзные расхождения между ливийскими сторонами», — рассказал он.