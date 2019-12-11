Эрдоган и Путин обсудили Сирию и двустороннее сотрудничество

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры в среду, 11 декабре. Лидеры обсудили обстановку в Сирии и вопросы двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении, распространенном администрацией Эрдогана.

«Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь обстановка в Сирии», — говорится в заявлении.

Напомним, в начале октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира». Она была направлена против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере Сирии.

С 1 ноября российские и турецкие военные начали патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграла Россия в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с боевиками ИГ*, а первая о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ