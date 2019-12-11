Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Госдума одобрила запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума одобрила запрет штрафов за превышение средней скорости

 Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова

Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова
Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

 Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский
Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка

 Комитет сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Комитет сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»
Госдума одобрила запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума одобрила запрет штрафов за превышение средней скорости

 Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова

Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова
Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

 Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский
Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка

 Комитет сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»

Комитет сената США одобрил законопроект о возможности признания РФ «спонсором терроризма»
21:17   11 Декабря 2019
Весь мир

Эрдоган и Путин обсудили Сирию и двустороннее сотрудничество

Эрдоган и Путин обсудили Сирию и двустороннее сотрудничество

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры в среду, 11 декабре. Лидеры обсудили обстановку в Сирии и вопросы двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении, распространенном администрацией Эрдогана.

«Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь обстановка в Сирии», — говорится в заявлении.

Напомним, в начале октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира». Она была направлена против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере Сирии. 

С 1 ноября российские и турецкие военные начали патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Эрдоган и Путин обсудили Сирию и двустороннее сотрудничество

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграла Россия в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с боевиками ИГ*, а первая о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сирия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...