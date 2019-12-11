Госдума одобрила запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на дорогах на основе данных камер на участках движения.

Авторы проекта считают, что применение данных комплексов для наказания штрафом водителей больше некорректно, так как в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) больше нет понятия «средняя скорость».

Кроме того, привлекать к административной ответственности следует на основании расчета скорости, а не ее зафиксированного превышения, говорится в пояснительной записке к документу.