Турция не поддастся давлению США и продолжит отстаивать интересы нацбезопасности в Сирии

Угрозы Вашингтона ввести санкции против Турции, если она не прекратит поставки российских С-400 могут закончиться тем, что страна закроет для американцев авиабазу Инджирлик. Дальнейшее давление США может окончательно от них Турцию, считает эксперт.

Турция готова ответить на возможные санкции Соединенных Штатов, которые грозятся ввести ограничения, если она не прекратит поставки российских С-400. Ответом может стать закрытие для США авиабазы Инджирлик. Такое заявление недавно сделал глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Члены конгресса США должны понять, что Анкаре нельзя навязать чужую волю»,- заявил он.

Так турецкий чиновник прокомментировал предложение конгрессменов наказать Турция за своеволие.

Издание «Экономика Сегодня» обсудило сложившееся напряжение в отношения двух стран с экспертом Центра исследования проблем безопасности РАН Константином Блохиным. Специалист убежден, что реакция турков вполне закономерна и является ожидаемым последствием «глупой политики США последних лет в отношении Турции».

«Вашингтон поставил целью любыми путями «завинтить» разболтавшийся болтик в системе НАТО – турецкое руководство, по мнению Белого дома, проявляет слишком большую самостоятельность. Нужно «дисциплинировать» нерадивого союзника, но Штаты делают это слишком топорно, вызывая один скандал за другим. Просто потому, что с интересами Анкары США считаться не готовы», — объяснил эксперт.

Блохин также подчеркнул, что именно из-за таких целей американцы угрожали признать геноцид армян и разрушить турецкую экономику, очередным средством воздействия, по его мнению, стали санкции. Но, по словам эксперта, «столь глупые методы давления» вызывают лишь крайне резкую реакцию Анкары, к чему США не готовы.

«Турция пытается отстоять собственные интересы безопасности и снять угрозы, но США неуклюжей политикой этому мешают. Они добиваются того, что для турок неприемлемо априори», — заключил Блохин.

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против Турции за поставки зенитных ракетных комплексов С-400 из России. Это первый случай, когда государство-участник НАТО закупает стратегическое вооружение в Москве. Но и это закономерно, ведь Вашингтон долгое время отказывал Анкаре в покупке противоракетных систем Patriot, устав ждать, турецкое правительство обратилось к другой стране.

США требую прекращения турецкой операции в Сирии «Источник мира», однако ее проведение является ключевым вопросом в сфере национальной безопасности. Все дело в том, что если курдские боевики окрепнут, они начнут требовать «независимости» Турции, а это влечет за собой гражданскую войну и возможный распад государства. Поэтому Турция и Россия в октябре заключили меморандум, благодаря которому удалось вытеснить курдских радикалов с занятых террористами позиций и вернуть мир на приграничную территорию. При этом США сотрудничает с курдами и оказывает им покровительство.

«Своим давлением США подталкивают Турцию к сближению с Россией – меморандум по курдским боевикам в Сирии наглядное тому доказательство», — добавил Блохин.

Он также подчеркнул, что американские санкции «бумерангом им же вернуться», поэтому лучшим решением для Вашингтона будет начать считаться с интересами Турции. Блохин обратил внимание на то, что никакие санкции не отменят того, что борьба Анкары с террористами в Сирии ей жизненно необходима, ведь является вопрос национальной безопасности.

Эксперт напомнил, что авиабаза Инджирлик является важным для американской стороны военным форпостом. Штаты надеются, что под давлением Анкара уступит, заявил он, однако она не откажется от своих позиций, так как они касаются нацбезопасности.

«До выхода турок из НАТО дойдет вряд ли, но исполнить угрозу и запретить Штатам пользоваться базой Инджирлик Анкара вполне может. Если сегодняшний торг выйдет за рамки ультиматумов и дойдет до реальных санкций США», — сделал вывод Блохин.

Как ни крути, потеря авиабазы для американцев катастрофична и будет означать окончательный разрыв отношений с Турцией, которая к тому моменту окончательно развернется в сторону России. Вкупе с поражениями в Сирии и отношениями Саудовской Аравии с Россией, турецкий провал станет уже третьим по счету проигрышем США на Ближнем Востоке.

Немногим ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало большой материал о Сирии. В первой его части приводились факты, доказывающие сотрудничество либерального журналиста из «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами из запрещенной в России организации ИГ, который делал материалы, проплаченные беглым олигархом Ходорковским.

Вторую часть ФАН посвятило воровству американцами сирийской нефти, также приведя ряд фактов это подтверждающих. Третий материал демонстрирует успехи россиян в борьбе с курдскими террористами в Сирии.