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 Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова

Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова
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20:43   11 Декабря 2019
Россия

Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова

Главврач клиники в Мюнхене раскрыл причину смерти Лужкова

Главный врач клиники «Гроссхадерн» в Мюнхене Карл-Вальтер Яух рассказал, что у умершего 10 декабря бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт. Об этом сообщает РЕН-ТВ в среду, 11 декабря.

Врач отметил, что Лужков часто ездил в клинику лечиться. У экс-мэра было сердечное заболевание. Его в срочном порядке доставили в больницу. Выяснилось, что у Лужкова были закрыты все важнейшие сосуды, раскрыть их не удалось.

Состояние бывшего градоначальника ненадолго улучшилось, но вскоре обнаружили кровотечение из коронарных сосудов сердца. Врачи еще раз провели катетеризацию, чтобы остановить кровотечение, но сердце остановилось. Юрию Лужкову было 83 года. Он управлял столицей 18 лет — с 1992 по 2010 год. Его похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы.

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Автор: Арсений Аскольский
#лужков

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