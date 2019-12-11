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22:00   11 Декабря 2019
Весь мир

Эксперт сравнил Джонсона с Трампом, комментируя попытку британца спрятаться в холодильнике

Эксперт сравнил Джонсона с Трампом, комментируя попытку британца спрятаться в холодильнике

Директор Центра Европейской информации, руководитель Информационного Офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин сравнил премьера Британии Бориса Джонсона с президентом США Дональдом Трампом, комментируя попытку главы британского правительства скрыться от журналистов в холодильнике накануне досрочных парламентских выборов. В беседе с «Политикой сегодня» эксперт отметил, что необычные публичные выходки Джонсона, в первую очередь, ориентированы на избирателей.

«Борис Джонсон — неординарный политик. В какой-то степени он напоминает Дональда Трампа. В таком британском исполнении. Ему нравятся некие эпатажные действия, которые окажут какое-то эмоциональное воздействие на британских избирателей, на электорат. Мы не забываем о том, что завтра состоятся внеочередные парламентские выборы, которые очень важны для Джонсона. Он надеется на них победить и снова возглавить правительство Великобритании», — заметил Топорнин.

Политический эксперт добавил, что действующий премьер Великобритании хочет выгодно выделяться на фоне других, «правильных» британских политиков как Джереми Корбин [лидер Лейбористской партии], становясь за счет такого поведения ближе к народу.

Эксперт сравнил Джонсона с Трампом, комментируя попытку британца спрятаться в холодильнике

Топорнин не сомневается в победе Консервативной партии Джонсона, но ставит под вопрос количество мест в парламенте, которое удастся получить.

«Все опросы отдают победу Консервативной партии. Расклад примерно такой: за консерваторов готовы проголосовать примерно 43%, за лейбористов примерно 33% и либерал-демократы на третьем месте с большим отставанием — всего лишь 15%", — напомнил он.

При этом, из-за мажоритарной избирательной системы в Британии сложно заранее предугадать число мест, которое получит Консервативная партия, подчеркнул эксперт.

«То, что победит — да. Но тут вопрос в том, с каким счетом она победит», — заключил Топорнин.

Напомним, в четверг, 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы. Избирательные участки откроются в 7:00 (10:00 мск) и закроются в 22:00 (01:00 мск пятницы). Всю ночь будет идти подсчет голосов, а уже к утру станет окончательно ясно - появится ли у страны в ближайшее время шанс решить для себя дилемму Brexit, или политика Соединенного Королевства останется заложницей «подвешенного парламента».

 

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Автор: София Синицына
#brexit #британия #джонсон #трамп #топорнин #выборы в парламент

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