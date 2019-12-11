Полицеские в аэропорту Лутон задержали мужчину по обвинению в терроризме

Сотрудники лондонского контртеррористического управления задержали 25-летнего мужчину в аэропорту Лутон по подозрению в причастности к терроризму. Об этом сообщил в среду, 11 декабря, представитель Скотланд-Ярда. По его словам, полицейские проводят обыски по двум адресам в населенном пункте Лутон.

«Задержали 25-летнего мужчину в аэропорту Лутон по подозрению в причастности к террористической деятельности», — сообщили в Скотленд-Ярде.

Личность задержанного не назвали. Мужчина содержится под стражей в полицейском участке на юге Лондона. Расследование продолжается.