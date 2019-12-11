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Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

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20:19   11 Декабря 2019
Россия

Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге полностью ликвидирован

Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге полностью ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар, который вспыхнул в среду на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Об этом сообщили в областном главке ведомства.

Возгорание разлитой на заводе краски произошло около 10.00 (мск). Площадь огня составила 800 квадратных метров. В 12.02 возгорание локализовали, в 13.51 началась ликвидация открытого горения.

По данным МЧС, при пожаре пострадал один человек. Обстоятельства возгорания выясняют пожарные дознаватели.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #пожар

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