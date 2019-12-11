В Киеве подправили текст коммюнике саммита «нормандской четверки»

Текст, который разместили на сайте президента Украины, был опубликован с некоторыми отличиями от английского текста, размещенного на сайте Елисейского дворца.

Через некоторое время после публикации украинского текста коммюнике глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин потребовал Киев исправить украинский вариант итогов саммита. Киев опубликовал текст со словами о том, что стороны «выражают заинтересованность в достижении договоренностей … по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Пушилин заметил, что в официальной англоязычной версии коммюнике, которая опубликована на сайте Елисейского дворца, говорится не только о законе, но обо «всех правовых аспектах особого статуса» Донбасса, в том числе о комплексе законов и соглашений, а также о необходимых поправках в конституции. Он также подчеркнул, что ДНР не станет исполнять принятые решения, пока на сайте президента не будет исправлен текст документа, сообщает РИА Новости.

Команда украинского лидера удалила соответствующую строчку из текста. Нынешний украинский вариант полностью соответствует английскому документу.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. В нем приняли участие представители четырех стран — России, Украины, Германии и Франции. По итогам переговоров страны приняли коммюнике, главным тезисом в котором стало то, что Минские соглашения остаются опорным пунктом в работе «нормандского формата».