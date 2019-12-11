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20:09   11 Декабря 2019
Россия

Судейский комитет РФС проверит факты преднамеренных ошибок арбитров

Судейский комитет РФС проверит факты преднамеренных ошибок арбитров

Если у клубов есть доказательства подкупа судей, тогда они должны передавать материалы в Российский футбольный союз для расследования​​​. Об этом сообщил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. По его словам, судейский комитет готов проверить изложенные клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) факты преднамеренных ошибок арбитров.

«Обвиняя судей в преднамеренных ошибках, вы автоматически обвиняете выигравшую команду в коммерческом подкупе. Это достаточно серьезное обвинение», — сказал Ашот Хачатурянц.

Нужно формализовать и расследовать подобные обвинения в рамках стандарта доказывания «за пределами разумных сомнений», продолжил Ашот Хачатурянц. Также глава Судейского комитета РФС считает неправильным, чтобы судей обвиняли в том, чего они реально не совершали.

«Рассмотрим обоснованные обвинения в совершении преднамеренных ошибок силами департамента защиты игры», — добавил Хачатурянц.

Если обвинения докажут, тогда виновные клубы накажут денежными штрафами, а судей лишат накопительной части премии и уволят. Судейский комитет РФС материалы собственных расследований передаст в правоохранительные органы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#футбол #рфс #ошибки #судьи #подкуп

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