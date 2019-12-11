Президент Туниса посетит РФ после формирования правительства

Вопрос об организации визита президента Туниса Каиса Саида в Россию рассмотрят после формирования нового тунисского правительства. Об этом сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Туниса Сабри Баш Тобжи. По его словам, РФ и Тунису нужно стремиться «увеличить сотрудничество в области экономики».

В среду, 11 декабря, в египетском Асуане стартовал форум по вопросам мира и устойчивого развития в Африке​​​. Участвуют президенты Сенегала, Нигера, Чада и Нигерии, а также главы правительств и МИД. Тунисский дипломат назвал продвинутыми и основанными на доверии диалог между Москвой и Тунисом.

«Конечно, обсудим обмен визитами между двумя странами, визит российского президента в Тунис и президента Туниса в РФ», — добавил Сабри Баш Тобжи.

Однако точные даты и сроки получится определить после завершения формирования нового тунисского правительства. Ранее парламент Туниса большинством голосов избрал новым председателем лидера «Ан-Нахда» Рашида Ганнуши. В середине октября новым тунисским лидером избрали Каис Саид. Досрочные выборы президента в Тунисе назначили после смерти 25 июля 92-летнего лидера Аль-Баджи Гаида ас-Себси.

В Тунисе после событий «арабской весны» в 2011 году начался кризис. Революция привела к краху национальной экономики, росту безработицы и преступности. Кроме того, Тунис неоднократно атаковали террористы. В результате нападений погибли десятки людей, в том числе иностранные туристы. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения, который был введен после теракта в провинции Сус, унесшего жизни 40 человек.