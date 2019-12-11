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 Ультиматум Турции по базе «Инджирлик» напомнил США о принципиальной позиции Анкары

Ультиматум Турции по базе «Инджирлик» напомнил США о принципиальной позиции Анкары
20:27   11 Декабря 2019
Весь мир

Ультиматум Турции по базе «Инджирлик» напомнил США о принципиальной позиции Анкары

Ультиматум Турции по базе «Инджирлик» напомнил США о принципиальной позиции Анкары

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что страна может закрыть для США базы «Инджирлик» и «Кюреджик» в своих южных районах, в случае введения санкций из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400. 

Министр добавил, что Анкара также рассматривает возможность покупки российских истребителей вместо американских самолетов F-35, поскольку Вашингтон угрожает отказаться от поставок авиации.

Координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков в беседе с ФАН выразил мнение, что Турция вновь подчеркнула твердое мнение по поводу взаимоотношений с США, которое все равно не изменилось после ряда недавних встреч. 

«Это заявление призвано было показать американской стороне, что, несмотря на продолжение диалога и новые переговоры, в том числе в рамках саммита НАТО, мнение Анкары по ключевым для нее вопросам региональной стабильности и собственной безопасности не поменялось», — заметил эксперт.

То есть фактически сегодняшние предупреждения Чавушоглу сами по себе не являются чем-то новым, они скорее играют роль напоминания для США о принципиальной позиции Анкары по ряду ключевых тем. Это касается политики Турции на севере Сирии по борьбе с курдскими вооруженными группировками, несмотря на угрозы со стороны западных стран.

Ультиматум Турции по базе «Инджирлик» напомнил США о принципиальной позиции Анкары

Эксперт подчеркнул, что такие темы представляют для Турции принципиальное значение с точки зрения ее суверенитета. По его мнению, США постараются не допустить реализации ответных угроз по ограничению доступа к южным турецким базам.

«Для Вашингтона потеря любого военного объекта — это довольно серьезная утрата. И хотя у Штатов немало баз в регионе, они все равно будут пытаться не доводить до такого прямого военного разрыва со своим единственным ближневосточным союзником по НАТО», — говорит эксперт.

Егорченков предположил, что США предложат Турции какой-то торг, чтобы не допустить этого.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграла Россия в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с боевиками ИГ*, а первая о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия

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