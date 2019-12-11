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Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

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19:36   11 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

За десять месяцев 2019 года трудовые мигранты перевели из-за рубежа на родину два миллиарда долларов, что на 242 миллиона долларов меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил представитель пресс-службы Национального банка Киргизии.

По его словам, денежные переводы киргизских трудовых мигрантов за год сократились на 242 миллиона долларов. Почти 90 процентов переводов поступили в Киргизию из РФ, добавили в финансовом регуляторе.

Сейчас на заработках за рубежом находятся около 600 тысяч граждан Киргизии. Подавляющее большинство — более 90 процентов — в России. Также многие киргизстанцы трудятся в Казахстане, Турции и США.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #киргизия #деньги #трудовые мигранты

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