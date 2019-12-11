Правительство Франции пошло на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подготовил новый проект пенсионной реформы, сообщает французская газета Le Monde.

В соответствии с документом, возраст выхода на пенсию по-прежнему будет составлять 62 года. Однако, если человек уволится с работы до достижения 64 лет, то его выплаты будут урезаны. Изменения будут касаться только тех, кто родился в 1975 году и позже.

Премьер-министр считает, что подобное решение будет полезно тем, кто впервые выйдет на работу в 2022 году. Подобным решением премьер-министр пошел на значительные уступки тем, кто является противником запланированной реформы.

«У этого решения нет никакой скрытой повестки. Мы просто хотим защитить работников и пенсионеров страны», — заявил Филипп.

Он подчеркнул, что нынешняя система пенсионных выплат во Франции чересчур запутана. В ней есть 42 варианта для разных слоев населения.

Крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка началась 5 декабря во Франции. В результате беспорядков нарушена работа транспорта по всей стране. Причиной общественных недовольств стала объявленная правительством пенсионная реформа, которая лишает некоторые категории работников ряда привилегий и вариантов выхода на пенсию.