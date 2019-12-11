Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин поручил разработать недорогие региональные авиаперевозки

Путин поручил разработать недорогие региональные авиаперевозки

 Путин поднял тост за Родину и героев России

Путин поднял тост за Родину и героев России
Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

 Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский
Правительство Франции пошло на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Правительство Франции пошло на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

 Решение Анкары по авиабазе «Инджирлик» скажется на турецко-американских отношениях — эксперт

Решение Анкары по авиабазе «Инджирлик» скажется на турецко-американских отношениях — эксперт
Путин поручил разработать недорогие региональные авиаперевозки

Путин поручил разработать недорогие региональные авиаперевозки

 Путин поднял тост за Родину и героев России

Путин поднял тост за Родину и героев России
Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

Денежные переводы киргизских трудовых мигрантов на родину сократились

 Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский

Жители Украины высмеяли языкового омбудсмена за плохой украинский
Правительство Франции пошло на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Правительство Франции пошло на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

 Решение Анкары по авиабазе «Инджирлик» скажется на турецко-американских отношениях — эксперт

Решение Анкары по авиабазе «Инджирлик» скажется на турецко-американских отношениях — эксперт
19:35   11 Декабря 2019
Весь мир

Правительство Франции пошло на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Правительство Франции пошло на уступки протестующим из-за пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подготовил новый проект пенсионной реформы, сообщает французская газета Le Monde.

В соответствии с документом, возраст выхода на пенсию по-прежнему будет составлять 62 года. Однако, если человек уволится с работы до достижения 64 лет, то его выплаты будут урезаны. Изменения будут касаться только тех, кто родился в 1975 году и позже.

Премьер-министр считает, что подобное решение будет полезно тем, кто впервые выйдет на работу в 2022 году. Подобным решением премьер-министр пошел на значительные уступки тем, кто является противником запланированной реформы.

«У этого решения нет никакой скрытой повестки. Мы просто хотим защитить работников и пенсионеров страны», — заявил Филипп.

Он подчеркнул, что нынешняя система пенсионных выплат во Франции чересчур запутана. В ней есть 42 варианта для разных слоев населения.

Крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка началась 5 декабря во Франции. В результате беспорядков нарушена работа транспорта по всей стране. Причиной общественных недовольств стала объявленная правительством пенсионная реформа, которая лишает некоторые категории работников ряда привилегий и вариантов выхода на пенсию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#франция #пенсия #протесты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...