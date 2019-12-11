Борис Джонсон спрятался в холодильнике, чтобы не отвечать на вопросы журналистов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чтобы не отвечать на вопросы журналистов, спрятался в холодильнике молочного предприятия. Об этом сообщило издание The Guardian.

Джонсон посещал молокозавод в Лидсе, в то время как туда ворвалась подкараулившая премьера съемочная группа программы «Доброе утро, Британия». Один из журналистов обратился к политику с вопросом о том, сможет ли он дать интервью в эфире программы. На вопрос корреспондента Джонсон ответил, что вернется через секундочку, а сам скрылся в холодильной камере вместе со своими помощниками.

Об интервью английского премьер-министра программа просила еще пару месяцев назад, тогда он ответил, что примет участие, как только у него появится свободное время.

Завтра, 12 декабря, в Великобритании состоятся досрочные парламентские выборы, которые стали инициативой Бориса Джонсона. Главная их цель, по его мнению, освежить закостенелый состав парламентариев, которых даже прозвали «зомби» за то, что они не способны выйти из тупиковой ситуации по решению вопросов Brexit, связанных с выходом страны из ЕС.