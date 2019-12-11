Путин поднял тост за Родину и героев России

Президент России Владимир Путин поднял тост за страну и ее героев, выступая на торжественном приеме по случаю Дня героев России, сообщает ТАСС.

«Дорогие друзья! Искренне, от души поздравляю вас с праздником — Днем героев Отечества. Желаю вам всего самого доброго и предлагаю тост — за наших героев, за нашу Родину, за Россию!», — сказал президент.

Глава государства отметил, что каждый из тех, кто совершает подвиг, не думает в этот момент ни о наградах, ни о признании. Подобные самоотверженные поступки всегда по достоинству оцениваются государством, а народ постоянно помнит своих героев и чтит память о них, подчеркнул президент.

Путин отметил, что в эти дни исполняется 250 лет с момента учреждения ордена Святого Георгия. Президент напомнил, что это высшая военная награда и Российской империи, и современной России.

«И здесь, под сводами Георгиевского зала, где царит дух преданности Отчизне, мы остро чувствуем неразрывность истории нашей страны. В этой преемственности мужества и патриотизма наша гордость, наша сила», — сказал глава государства.

На торжественный прием в Большой Кремлевский дворец было приглашено более 350 военных и гражданских лиц, проявивших героизм и особое мужество. Среди участников мероприятия — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.