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 Путин поднял тост за Родину и героев России

Путин поднял тост за Родину и героев России
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19:22   11 Декабря 2019
Россия

Путин поднял тост за Родину и героев России

Путин поднял тост за Родину и героев России

Президент России Владимир Путин поднял тост за страну и ее героев, выступая на торжественном приеме по случаю Дня героев России, сообщает ТАСС.

«Дорогие друзья! Искренне, от души поздравляю вас с праздником — Днем героев Отечества. Желаю вам всего самого доброго и предлагаю тост — за наших героев, за нашу Родину, за Россию!», — сказал президент.

Глава государства отметил, что каждый из тех, кто совершает подвиг, не думает в этот момент ни о наградах, ни о признании. Подобные самоотверженные поступки всегда по достоинству оцениваются государством, а народ постоянно помнит своих героев и чтит память о них, подчеркнул президент.

Путин отметил, что в эти дни исполняется 250 лет с момента учреждения ордена Святого Георгия. Президент напомнил, что это высшая военная награда и Российской империи, и современной России.

«И здесь, под сводами Георгиевского зала, где царит дух преданности Отчизне, мы остро чувствуем неразрывность истории нашей страны. В этой преемственности мужества и патриотизма наша гордость, наша сила», — сказал глава государства.

На торжественный прием в Большой Кремлевский дворец было приглашено более 350 военных и гражданских лиц, проявивших героизм и особое мужество. Среди участников мероприятия — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.

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Автор: Роман Самойлов
#путин #кремль

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