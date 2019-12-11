Путин поручил разработать недорогие региональные авиаперевозки

Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо создать маршруты, которые позволят летать между регионами без пересадки в Москве. При этом глава страны подчеркнул, что цены на перелеты должны быть посильны россиянам.

Путин отметил, что цены на региональные авиаперелеты должны быть «адекватны и посильны для граждан». Российский лидер обратил внимание на то, что сейчас для того, чтобы добраться из одного региона в другой, зачастую необходимо делать пересадку в Москве, а новые маршрутные сети позволили бы перемещаться напрямую.

«В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом», — сказал он.

Президент подчеркнул, что маршруты должны быть выгодны и самим авиакомпаниям, поэтому при их разработке нужно учесть различные тарифы и цены на авиационный керосин. Путин отметил также кадровую сторону вопроса и добавил, что очень важен уровень оплаты труда.

Подводя итог, глава России отдал распоряжение проверить промышленность на готовность к выпуску летательных аппаратов и самолетов, которые будут соответствовать требованиям по безопасности, качеству и цене.