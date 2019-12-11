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19:23   11 Декабря 2019
Россия

Путин поручил разработать недорогие региональные авиаперевозки

Путин поручил разработать недорогие региональные авиаперевозки

Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо создать маршруты, которые позволят летать между регионами без пересадки в Москве. При этом глава страны подчеркнул, что цены на перелеты должны быть посильны россиянам.

Путин отметил, что цены на региональные авиаперелеты должны быть «адекватны и посильны для граждан». Российский лидер обратил внимание на то, что сейчас для того, чтобы добраться из одного региона в другой, зачастую необходимо делать пересадку в Москве, а новые маршрутные сети позволили бы перемещаться напрямую.

«В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом», — сказал он.

Президент подчеркнул, что маршруты должны быть выгодны и самим авиакомпаниям, поэтому при их разработке нужно учесть различные тарифы и цены на авиационный керосин. Путин отметил также кадровую сторону вопроса и добавил, что очень важен уровень оплаты труда.

Подводя итог, глава России отдал распоряжение проверить промышленность на готовность к выпуску летательных аппаратов и самолетов, которые будут соответствовать требованиям по безопасности, качеству и цене.

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Автор: Галина Кандинская
#путин #авиаперелеты #гражданская авиация

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