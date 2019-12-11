«Слугу народа» в России оценили пока лишь коммунисты

Украинский сериал «Слуга народа», в котором действующий лидер страны Владимир Зеленский сыграл роль простого учителя Василия Голобородько, неожиданно победившего на президентских выборах, впервые покажут на российском ТВ. Премьера состоится на канале ТНТ 11 декабря.

Украинским зрителям история президента Голобородько полюбилась с первых серий. Шоу студии «Квартал 95» стартовало на канале 1+1 в ноябре 2015 года, после чего растянулось на три сезона. Пользователи крупнейшей в мире базе данных кино Internet Movie Database оценили его на 7 баллов из десяти.

На российском сервисе «Кинопоиск» рецензисты выделяют актерскую игру, саундреки и, конечно, сюжетную линию. Зрителей подкупает образ президента от народа, который предпочитает велосипед кортежу, живет в обычной квартире и не без успеха противостоит коррумпированной государственной машине.

Впрочем, оценить по достоинству шутки и актерскую игру украинского коллеги в Кремле не смогут. Как заявил журналистам представитель президента РФ Дмитрий Песков, о планах ТНТ Кремлю ничего не известно, а у главы государства нет времени на просмотр сериалов.

«Политика Сегодня» попыталась узнать мнения о телешоу тех, кто пытался стать слугой российского народа в 2018 году, но оказался не так успешен, как Василий Голобородько.

«Я телевизор вообще не смотрю, я пользуюсь интернетом. — сказал "кандидат от народа" и от КПРФ Павел Грудинин. — Когда у меня будет время, я буду смотреть сериал «Слуга народа». У нас жизнь похлеще любого сериала сейчас».

Оценивая реалистичность сценария президентских выборов «Слуги народа» в современной России, политик, которого поддержали более 8 миллионов россиян, был лаконичен.

«Для России это фантастический сериал, вы же это понимаете не хуже меня», — вздохнул Грудинин.

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, заручившийся поддержкой полумиллиона избирателей, в отличие от коллеги по левому лагерю шоу уже посмотрел и настроен более оптимистично.

«Хороший комедийный сериал. Понятно, что это был продуманный политтехнологический шаг, достаточно гениальный. Фактически народ на Украине выбрал не Зеленского, а Голобородько. А так, в плане посмотреть интересно. Он веселый достаточно», — сказал Сурайкин.

В том, что в России возможны любые фантастические сценарии «товарищ Максим» не сомневается. Приводит в пример Ленина. Будучи простым выходцем из народа, тот смог увлечь за собой народные массы и возглавить молодое советское государство.

«История повторяется. Будем надеется, что судьба подарит России еще одного великого президента из простого народа», — с оптимизмом смотрит в будущее Сурайкин.

Собрать мнение представителей либерального лагеря, центристов, наконец выяснить «а что Титов?», увы, не удалось. Журналист Ксения Собчак и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский проигнорировали сообщения, а кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и лидер «Партии Роста» Борис Титов не ответили на звонки. Источник в ЛДПР сказал «Политике Сегодня», что Владимир Жириновский не интересуется сериалами.