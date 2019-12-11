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19:10   11 Декабря 2019
Россия

Введение наказания за осквернение памятников воинам поможет бороться с вандалами — Шойгу

Введение наказания за осквернение памятников воинам поможет бороться с вандалами — Шойгу

Введение наказания за осквернение воинских памятников и захоронений за рубежом поможет более эффективно бороться с вандалами, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на заседании российского комитета «Победа».

В последнее время участились акты надругательства и иные противоправные действия по отношению к захоронениям советских воинов за рубежом, отметил Шойгу. Случаи вандализма имеют место в Венгрии, Латвии, Австрии, Германии, Эстонии, Чехии и Польше, а также на Украине и в других странах.

«В связи с этим министерство обороны подготовило законопроект, который вводит ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов Великой Отечественной войны. Меры ответственности касаются участников противоправных актов, а также политиков и чиновников, в том числе иностранных, которые своим действием или бездействием этому способствуют», — заявил министр.

Законопроект будет касаться не только вандалов, но и тех, кто призывает к подобным правонарушениям. Министр отметил, что за границами России находится более 12 тысяч захоронений советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны в 56 государствах.

Законопроект также предлагает создать реестр иностранных граждан, «причастных к уничтожению, повреждению или осквернению» мест воинской славы. Им будет запрещен въезд в Россию, а их имущество на территории РФ будет конфисковано.

В июне этого года Минобороны подготовило соответствующий законопроект, предусматривающий ответственность за осквернение или уничтожение воинских захоронений и памятников воинам. Наказание за данное правонарушение должно будет составить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до трех миллионов рублей.

В ноябре этого года вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе. Также, в конце октября украинские националисты демонстративно снесли барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова со здания одесского военкомата.

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Автор: Роман Самойлов
#шойгу #вандалы

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