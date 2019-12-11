Соболь не сможет ездить на Запад за деньгами спонсоров из-за ограничения на выезд

Даниловский отдел судебных приставов ФССП Москвы возбудил в отношении юриста ФБК (признан иноагентом) Любови Соболь исполнительное производство из-за неуплаты назначенного ей судом штрафа в размере 300 000 рублей.

Об этом говорится на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в среду, 11 декабря. Хоть и официальный сервис ФССП по запретам на выезд за границу не показывает актуальные данные, информационный портал Dolgi.ru, отражающий сведения об установленных запретах на выезд за пределы России, сообщает, что Соболь временно стала «невыездной».

Право на установление подобного запрета урегулировано статьями 30 и 67 ФЗ №229 «Об исполнительном производстве», отмечает ФАН.

Судебный пристав вправе по собственной инициативе или заявлению взыскателя ограничить выезд за границу при совокупности двух факторов: если должник не расплатился по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований и если сумма взыскиваемых средств более 10 000 рублей.

Напомним, Любовь Соболь летом участвовала в избирательной кампании в Мосгордуму. Однако избирком законно отказал регистрировать юриста ФБК в качестве кандидата. Причина отказа проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. У Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки.

После этого Соболь устроила в Москве незаконные акции, ряд из которых завершился беспорядками. Правоохранительные органы пять раз задерживали юриста. Различными судами Соболь была оштрафована на 1,23 миллиона рублей.

Сотрудница ФБК уклонилась от выплаты штрафов, сославшись на отсутствие денег. Однако это не помешало Соболь в сентябре съездить в отпуск на Кипр сразу после избирательной кампании. В октябре юрист посещала Италию вместе с мужем Сергеем Моховым, растрачивая донаты доверчивых россиян.