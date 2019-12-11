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 Решение Анкары по авиабазе «Инджирлик» скажется на турецко-американских отношениях — эксперт

Решение Анкары по авиабазе «Инджирлик» скажется на турецко-американских отношениях — эксперт
19:11   11 Декабря 2019
Весь мир

Решение Анкары по авиабазе «Инджирлик» скажется на турецко-американских отношениях — эксперт

Решение Анкары по авиабазе «Инджирлик» скажется на турецко-американских отношениях — эксперт

Решение Анкары закрыть авиабазу «Инджирлик» для США может как стать серьезной проблемой для Вашингтона, так и повлиять на турецко-американские отношения. Об этом в комментарии Newinform заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара собирается закрыть доступ для американских военных на авиабазу «Инджирлик» в связи с санкциями, которые Вашингтон хочет ввести против страны из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По словам Леонкова, на ход антитеррористической операции «Источник мира» это не повлияет, но на турецко-американских отношениях, безусловно, скажется.

«Сейчас США пометили у себя в бюджете на 2020 год, что F-35, которые предназначались для Турции в количестве шести единиц, будут храниться на территории США, но Турция их не получит», — добавил военный эксперт.

Решение Анкары по авиабазе «Инджирлик» скажется на турецко-американских отношениях — эксперт

При этом, во время саммита Североатлантического альянса, который проходил в Лондоне, Анкара поставила вопрос, чтобы курдские бандформирования признали террористической организацией, продолжил Алексей Леонков. Однако НАТО не поддержал Турцию в этом вопросе и проигнорировал данную повестку.

«В то же время НАТО сплотился вокруг США, говоря, что Турция ведет себя неправильно, покупая комплексы С-400. В итоге мы видим соответствующую реакцию Анкары», — отметил военный эксперт.

База «Инджирлик» нужна Вашингтону, потому что там хранится тактическое ядерное оружие в виде бомб B61. Если Турция закроет базу, тогда все полеты на Ближнем Востоке для США станут проблемой и Вашингтону придется решить, куда деть ядерное оружие, резюмировал Алексей Леонков.

Решение Анкары по авиабазе «Инджирлик» скажется на турецко-американских отношениях — эксперт

Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдских террористов на границе с САР, чтобы ликвидировать террористический коридор вдоль турецко-сирийской границы. Позже президенты Эрдоган и Путин подписали меморандум о взаимопонимании и договорились, что в зону за пределами операции Турции в САР войдут сирийские военные и российская военная полиция.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов по Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграли русские в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с террористами ИГ*, а первая о сотрудничестве с боевиками журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #турция #инджирлик #общество

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