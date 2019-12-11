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19:00   11 Декабря 2019
Россия

Конституционный комитет и помощь России ставят Сирию на мирные рельсы

Конституционный комитет и помощь России ставят Сирию на мирные рельсы

Военный эксперт и капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин оценил идею переноса Конституционного совета в Сирию.

«Конституционный комитет Сирии необходим, чтобы провести политическую реформу и перевести все на мирные рельсы. Это очень важно», — напомнил он в комментарии Nation News.

По его словам, перенос органа уже не раз обсуждался на заседаниях в Астане, которая теперь стала Нур-Султаном. Идею также поддерживали не только Россия и Турция, но и сирийский президент Башар Асад. Эксперт и сам считает перенос логичным, однако есть проблемы:

«Пока не пришло время для этого, потому что на территории Сирии есть горячие точки — Идлиб, Алеппо и север Сирии. К тому же нужно что-то решать с курдами, так что там все одно к одному. Пока на территории действуют очень много различных сил, так что преждевременно говорить о переносе, но все к этому идет».

Конституционный комитет и помощь России ставят Сирию на мирные рельсы

В целом, Дандыкин оценивает работу комитета позитивно.

«Самое главное, что власть официального Дамаска укрепляется, в Сирии теперь больше позитива, чем негатива. Там ремонтируют инфраструктуру, в свои дома возвращаются беженцы, оставшиеся территории переходят под контроль вооруженных сил Сирии. И чем больше такого позитива, тем больше шансов, что Конституционный комитет Сирии будет работать и приведет страну к успеху», — подытожил специалист.

Ранее «Федеральное агентство новостей» представило серию публикаций по Сирии. Так, первый и второй материалы — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»* и «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»* — рассказывают о сотрудничестве террористов с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым и американцами. О жизни и подвигах россиян в арабской республике можно узнать из третьей публикации — «Как русские заставили ИГИЛ* бояться».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #конституционный комитет

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