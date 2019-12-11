Волков устроил нелепую провокацию со 100 долларами, чтобы обвинить Минюст

В октябре «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального был признан Министерством юстиций России иностранным агентом. Внимание ведомства привлекли переводы от некоей испанской компании StarDoors.Com LLC, которая отправила 2000 евро на счёт ФБК. Руководство фонда заявило, что якобы не заметило этих траншей, а Леонид Волков, ближайший помощник Навального, заявил, что ФБК будет добиваться через суд снятия статуса иноагента. Но, похоже, этим планам не суждено сбыться, сегодня на счёт фонда вновь поступил перевод из-за границы, на этот раз из США.

Подставной спонсор ФБК из США

Предполагаемым спонсором оказался некий Александр Ребриков, проживающий в США в Майами. И хотя деньги пришли из Штатов, Волков заявил, что это провокация российского Минюста с целью не дать ФБК избавиться от статуса иноагента. Вот только помощник Навального сам же и опроверг эту версию, опубликовав часть письма, которое было направлено из Альфа-банка, где у ФБК открыт счёт.

Как видно, банк сам сообщает, что не может зачислить указанные 100 долларов на счет, так как он является рублевым, конвертировать деньги он также не в праве. Таким образом, из-за границы просто невозможно долларами спонсировать ФБК. Для этого Навальный использует совсем иной способ – биткойн-кошелек, куда иностранные средства поступают в виде криптовалюты. После чего блогер их обналичивает и распоряжается по собственному усмотрению – захочет, передаст в ФБК, а захочет, поедет в очередной отпуск.

Таким образом, версия Волкова о причастности Минюста к переводу не имеет под собой оснований. Куда вероятнее, что произошедшее может быть провокацией, но со стороны самого ФБК. Перекладывая ответственность на Минюст, Волков пытается подорвать к нему доверие своих подписчиков.

Вероятно, он знает, что при судебной проверке счёта ФБК сотрудники Росфинмониторинга вновь обнаружат иностранное спонсирование. Чтобы оправдаться, он наверняка вновь заявит о провокации со стороны властей, а в подтверждение этой сказки для подписчиков приведёт историю с нынешним неудавшимся переводом.

Настоящие иностранные спонсоры ФБК

В любом случае потуги Волкова смотрятся совсем жалко на фоне того факта, что 9 декабря Алексей Навальный улетел в Лондон на встречу с миллиардером Евгением Чичваркиным.

Эти переговоры примечательны тем, что в Британии Чичваркин открыл свой «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» для того, чтобы через него собирать пожертвования с иностранцев, а потом передавать их Навальному. По сути, Чичваркин открыто заявил об иностранном спонсировании ФБК, хотя и раньше он этого особо не скрывал, сейчас он лишь упростил процедуру сбора денег.

В такой ситуации заявления Волкова о провокациях Минюста выглядят совсем глупо, однако его задача подорвать доверие подписчиков к российским властям. Именно для этого он и другие сотрудники ФБК сочиняют свои фейки.