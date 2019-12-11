Либералы оправдывают «петербургских террористов» ради создания новых «жертв режима»

Главный редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов, как и его коллеги в других либеральных СМИ, решил на примере осужденных террористов поведать общественности об «ужасах», которые якобы творят российские власти.

На своей странице в сети микроблогов Twitter Доброхотов возмутился вынесением обвинительных приговоров фигурантам дела о теракте в петербургском метро. Журналист утверждает, что одиннадцать «невиновных узбеков», каждый из которых получил срок от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения, подвергались ужасным пыткам, а само расследование изначально было сфабриковано.

Одиннадцать «случайных террористов» Доброхотова

Главред удивляется тому, что российские граждане не обращают на эту «вселенскую несправедливость» никакого внимания, предпочитая обсуждать высказывание новоиспеченной «оппозиционной» иконы Егора Жукова про скандальную российскую феминистку Нику Водвуд, более известную как Никсель-Пиксель.

При этом Доброхотов заявляет, что все фигуранты дела, ни один из которых не признал свою вину, могли оказаться всего лишь «случайными людьми». По мнению редакции The Insider, обвинение, выдвинутое террористам, в котором якобы «полно противоречий и бессодержательных фраз», было «сфабриковано».

Кроме того, издание утверждает, что осужденные во время следственных действий подвергались «чудовищным пыткам» и давлению со стороны правоохранителей. Однако все это основано исключительно на словах самих террористов, и нет ничего удивительного в том, что они пытаются любыми способами снять с себя ответственность за случившееся.

Журналисты интернет-ресурса также не упустили возможность заявить о «непрофессионализме» российских следователей, которые, по мнению авторов Доброхотова, в рамках расследования даже не пытались восстановить полную картину преступления, в результате чего, за решетку отправляются «невиновные».

Либеральный «луч надежды» в террористах

Стоит отметить, что для либеральных СМИ уже стало нормой вставать на сторону преступников и нарушителей закона в попытках вновь рассказать общественности об очередных «жертвах режима». В частности, о «несправедливости» со стороны властей по отношению к «петербургским террористам» поведала «Новая газета». Редакция издания так же пыталась представить осужденных невиновными, утверждая, что обвинительный приговор якобы был «спланирован заранее».

Не обошла стороной новость о решении суда по этому делу и «Эхо Москвы», руководство которого ранее было заподозрено в получении финансирования от беглого олигарха Михаила Ходорковского. Радиостанция утверждает, что после оглашения обвинительного приговора одиннадцати террористам собравшиеся в зале суда принялись скандировать «невиновны».

Петербургское сетевое издание «Фонтанка», освещая события, связанные с судом над террористами, решило напомнить о том, что даже задержание осужденных было всего лишь «постановкой».

Конечно, в этом массовом продвижении фейковой идеи о «бесчинствах» властей и «подлоге» со стороны следственных органов не могло обойтись без «светила» российской либеральной журналистики – телеканала «Дождь».

Стоит обратить внимание на то, что все эти публикации, по некоему удивительному совпадению, имеют между собой поразительное сходство, ведь подобные информационные вбросы осуществляются исключительно с целью облить грязью российские власти.

«По горячим следам»

Так, к этим фейковым публикациям о террористах присоединился и Роман Доброхотов. Но это уже не первая его попытка выставить преступников «мучениками». Ранее главред The Insider подключился к своим либеральным коллегам, раскручивающим историю с Екатериной Мурановой, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма.

Сторонники российской псевдооппозиции действовали быстро, стараясь «по горячим следам» слепить из девушки новую «либеральную икону». Принадлежащее Ходорковскому МБХ-медиа начало активно распространять версию о подброшенных Мурановой наркотиках, которые действительно были обнаружены у нее в рамках следственных мероприятий. Издание Доброхотова, со своей стороны, рассказывало об «ужасных муках», которые пришлось перенести молодой женщине в камере.

Примечательно, что сама Екатерина Муранова позже открыто призналась, что все публикации подобного характера не соответствуют действительности, так как наркотические вещества она лично приобрела через нелегальный интернет-магазин, а либеральные СМИ пытаются использовать ее ситуацию в своих личных целях. Кроме того, в опубликованном видеообращении девушка требует от журналистов оставить ее в покое, намекая на возможное судебное разбирательство.

Сами себе «иконы»

Эти истории в очередной раз указывают на полное безразличие сторонников «либеральной оппозиции» и лояльных им средств массовой информации к судьбам простых граждан нашей страны и действующему в России законодательству. Ведь, напомним, во время теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года погибли 16 человек и еще более 100 получили различные ранения и травмы. Тогда правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемых и приступили к скрупулезному расследованию всех обстоятельств дела.

Однако для Доброхотова, Ходорковского и их соратников, по всей видимости, все это не имеет никакого значения, ведь для них главное – использовать любые происшествия и события, включая человеческие трагедии, которые могут послужить информационным поводом для поднятия очередной пустой шумихи на тему якобы царящего в стране «тоталитарного режима». И пусть для этого придется выставлять террористов и преступников на страницах своих изданий в «белом свете», ведь им необходимо продолжать свои безуспешные попытки расшатать ситуацию в России.

Но не стоит забывать, что публикации о «невинных узбеках», осужденных по делу о взрыве в петербургском метро, также могут быть расценены как публичное оправдание терроризма, и в таком случае либеральным журналистам придется лепить «иконы» из себя самих.