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18:41   11 Декабря 2019
Весь мир

Тарантино намекнул на продолжение «Убить Билла»

Тарантино намекнул на продолжение «Убить Билла»

Следующим фильмом режиссера Квентина Тарантино может стать третья часть культового фильма «Убить Билла». Об этом сообщил он сам в эфире радио Sirius XM.

Причиной, которая заставила его серьезно подумать над этой идеей, стал недавний ужин с Умой Турман, исполнившей главную роль в обоих частях «Убить Билла» и любимицей режиссера.

Тарантино уже имеет представление о предстоящей работе. По его словам, у него есть идея, «которая на самом деле может быть интересной. Однако ее воплощения придется ждать минимум три года. Сперва он намерен закончить собственную пьесу, а также сериал из пяти серий, работа над которым началась еще до фильма «Однажды… В Голливуде».

«Так или иначе, я вроде написал, что буду делать в течение следующих трех лет», — добавил Тарантино.

Первая часть «Убить Билла» вышла в 2003 году, уже на следующий год режиссер выпустил вторую часть. В 2015 году Тарантино указывал, что в следующей части хотел бы более мирной жизни для главной героини.

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Автор: Анна Манц
#тарантино #убить билла

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