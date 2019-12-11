Тарантино намекнул на продолжение «Убить Билла»

Следующим фильмом режиссера Квентина Тарантино может стать третья часть культового фильма «Убить Билла». Об этом сообщил он сам в эфире радио Sirius XM.

Причиной, которая заставила его серьезно подумать над этой идеей, стал недавний ужин с Умой Турман, исполнившей главную роль в обоих частях «Убить Билла» и любимицей режиссера.

Тарантино уже имеет представление о предстоящей работе. По его словам, у него есть идея, «которая на самом деле может быть интересной. Однако ее воплощения придется ждать минимум три года. Сперва он намерен закончить собственную пьесу, а также сериал из пяти серий, работа над которым началась еще до фильма «Однажды… В Голливуде».

«Так или иначе, я вроде написал, что буду делать в течение следующих трех лет», — добавил Тарантино.

Первая часть «Убить Билла» вышла в 2003 году, уже на следующий год режиссер выпустил вторую часть. В 2015 году Тарантино указывал, что в следующей части хотел бы более мирной жизни для главной героини.